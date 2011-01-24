На фронтах информационной войны

Власть стремится с помощью заявлений чиновников доказать, что их предшественники были махинаторами и мелкими воришками, оппозиционеры пытаются найти алгоритм для общих действий и реагировать на обвинения в свой адрес.

Существенно расширенный объем полномочий, похоже, обуславливает немногословность Виктора Януковича. Президент предпочитает давать ценные указания и демонстрировать показную равноудаленность от судебной власти. Виктор Федорович обещает стратегические реформы, способные кардинально изменить ситуацию в стране. Эти наполеоновские планы таят в себе определенную угрозу, ведь в случае неудачи ответственность за их реализацию невозможно будет переложить на нерадивых чиновников или оппозиционеров-вредителей. Но у Януковича еще есть пара лет для стратегического маневрирования. За оставшееся до подготовки к выборам-2015 время главе государства было бы неплохо научиться не видеть в журналистах исключительно противников, а воспринимать их как парламентеров, пользующихся неприкосновенностью в боевых действиях.

На острие информационной атаки сегодня оказался глава Государственной финансовой инспекции Петр Андреев. Верный азаровец (один из немногих уцелевших в коридорах власти) взахлеб рассказывает о злоупотреблениях правительства Тимошенко, подчеркивая, что тому удалось поставить рекорд в нецелевом использовании бюджетных средств. Транслируемые телевизионными каналами эти словесные эскапады находят благодарных слушателей среди обывателей. Вода, как известно, точит камень, а мощность государственной информационной машины несоизмерима с оппозиционными возможностями в этой сфере. Следуя законам жанра, активность подчиненного поддерживает и Николай Азаров, на днях заявивший, что «Тимошенко является недоразумением украинской политики». Правда, Николая Яновича трудно назвать мощным информационным бойцом, скорее во власти он исполняет роль громоотвода для молний оппозиционеров.

Продолжает нести крест реформатора вице-премьер Сергей Тигипко. Его заявления о проведении пенсионной реформы и ее позитивных последствиях настолько бодры, что некоторые восприимчивые граждане поспешили записаться в пенсионеры. На самом деле Сергея Леонидовича скорее можно назвать «политическим штрафником», которому суждено до последнего пункта рейтинга вымаливать прощение за свое опрометчивое расставание со штабом Януковича в ноябре 2004-го. Тигипко, впрочем, вряд ли рапрощался с надеждой на президентство, хотя политическая конъюнктура явно не в его пользу.

Юлия Тимошенко умело использует вызовы в Генеральную прокуратуру, чтобы общаться с представителями прессы. Соратникам леди Ю впору оборудовать под стенами ГПУ пресс-пойнт с партийной символикой, чтобы экс-премьер могла рассказывать о своих достижениях и проколах власти на правильном фоне. Надо сказать, что Тимошенко как минимум не проиграла этот раунд информационной схватки с властью. Ее активность и живость ума позволили быстро ухватить главное - «Я платила пенсии», а из каких средств – для обывателя вопрос второстепенный. Правда, у Юлии Владимировны есть проблема с заезженностью репертуара – она то и дело повторяет одни и те же тезисы. К тому же лидер «Батьківщини» апеллирует не совсем к своей аудитории: получатели «Юлиной тысячи» преимущественно проживают в провинции, а интернет-аудитория, на которую рассчитаны озвучиваемые Тимошенко пассажи, сосредоточена в больших городах. Отсутствие возможности использовать телеканалы для массированной информационной экспансии может стать для «Батьківщини» роковым уже на ближайших парламентских выборах. Вспомните, сколь активно проводили телеагитацию «бело-сердечники» на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, и вы поймете, насколько болезненно для них осознание факта «голубой» политической окраски телеэкрана.

Правда, пресс-служба «Батьківщини» сегодня заменяет Юлии Владимировне преимущественно пассивных соратников с депутатскими значками. Последовательно, не чураясь бытового хамства и передергиваний (как в случае с промотированием публикации итальянского журналиста, якобы доказавшего неприкосновенность средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола), информгвардейцы Тимошенко дают отпор атакам власти на свою шефиню. Их действия напоминают комариные укусы не только по причине частоты, но и в связи с объективными сложностями по донесению информационных сообщений до потребителя. Большие надежды Тимошенко и ее соратники возлагали на празднование Дня Соборности. «Батьківщина» и ее союзники попытались свезти в столицу как можно больше сторонников, чтобы те выступили в роли носителей ключевых мэссиджей экс-премьера на местах, однако это не вполне получилось.

Следующим подобным форумом станет празднование дня рождения Тараса Шевченко, после чего придется изыскивать поводы отвлечь сторонников от весенне-полевых работ.

Явным успехом оппозиции можно назвать «чешские реверансы»: предложение еврокомиссара Штефана Фюле следующую встречу с Юлией Тимошенко провести в Брюсселе и предоставление убежища экс-министру экономики Богдану Данилишину. Последний, конечно, может сыграть роль эмиссара оппозиции в Старом Свете, но с этой ролью справляется и Григорий Немыря. Поэтому обсуждение особенностей жизни Данилишина в Чехии вскоре сойдет на нет.

Прирожденный информационный боец Юрий Луценко объявил себя «военнопленным криминала». Юрию Витальевичу удалось доказать свою преданность Тимошенко ценой заключения в Лукьяновский СИЗО. Вряд ли главный «самбист» рассчитывал на такой сценарий, но «регионалы» оказались злопамятными. Ценность Луценко для оппозиции состоит в его пребывании за решеткой, а на свободе, как ни парадоксально, он представлял бы угрозу окружению лидера «Батьківщини» своим неугомонным характером.

Арсений Яценюк и многие другие оппозиционеры не стоят в стороне от информационной войны. Они занимают позицию, напоминающую поведение сельских отрядов самообороны в годы гражданской войны: первыми ни на кого не нападают, но пытаются отражать информационные набеги власти и заклятых друзей из оппозиционного лагеря. Обнародование сведений о попытках нескольких партий, входящих в НУНС, объединиться стало неприятным сюрпризом для Арсения Петровича, ставшего объектом чужой информационной политики. Придется либо объединяться любой ценой, либо служить живой иллюстрацией неспособности демократов найти общий язык.

Продолжающаяся информационная война характеризуется не только манипуляциями и виртуализацией. Ее главная проблема – политические разборки в информационном поле не несут необходимых стране решений. Они все больше напоминают борьбу нанайских мальчиков, подтверждая, что власть и оппозиция в Украине не способны найти общий язык при формировании будущей повестки дня для страны.