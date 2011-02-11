Главгосслужба может превратиться в регулятора - Минюст

Главное управление государственной службы в ближайшем будущем может превратиться в регулятора, сообщил в интервью «Зеркалу недели. Украина» министр юстиции Александр Лавринович.

«В указе президента от 9 декабря в приведенном перечне органов исполнительной власти Главгосслужба отсутствует. Но этот орган исчез не потому, что его надо ликвидировать. А потому, что его функции не подпадают под обычное представление об органе исполнительной власти… Возможно, в ближайшее время возникнет еще один орган, который будет иметь статус регулятора», - сказал министр.



По его словам, в феврале должен быть подготовлен законопроект о государственной службе, «который определит содержание работы с госслужащими, если, конечно, будет принято соответствующее решение, и Главгосслужба превратится в регулятора».



Лавринович сообщил также, что качество кадрового наполнения будет контролироваться именно этим регулятором.