Украина сама виновата - Кучма об обходных газовых трубопроводах

Украина останется без российского газа после запуска Северного потока. Об этом сегодня заявил экс-президент Украины Леонид Кучма в ходе украино-российского форума, передает РБК-Украина.

«Главная проблема в отношениях Украины и России - это газ. И я бы на месте России вообще остановил бы все переговоры с Украиной. Ведь Украина полностью виновата в том, что мы оказались в таком положении, когда вокруг нас начали строить обходные трубопроводы», - сказал Кучма.

«Когда запустят Северный поток, кто останется без газа? Наша труба...», - отметил экс-президент.

По его словам, «Южный поток - это больше политическое решение, но Северный поток - это данность».

Кучма уверен, что «у Украины нет будущего без самых тесных, подчеркиваю, равноправных отношений с Россией, а также другими странами СНГ».