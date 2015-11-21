На Банковой митингуют крымские татары: дежавю через два года, опубликованы фото

Под Администрацией Президента проходит митинг крымских татар, который направлен против действий силовиков в Чаплинке и к привлечению внимания к проблемам крымских татар.

Об этом написал журналист ATR Айдер Муждабаев в Facebook и опубликовал фотографии.

"Банковая. Сотни сотрудников спецназа. Два года спустя я был здесь. Дежавю... Джемилёв и Чубаров едут на встречу с Порошенко", — написал Муждабаев.

До мітингувальників на Банковій приєднались Рефат Чубаров та Мустафа Джемілєв. pic.twitter.com/JmIOWJduzA — Levko Stek (@Levko_Stek) 21 ноября 2015

В свою очередь журналистка Анастасия Рингис сообщила, что активисты передали Президенту Украины Петру Порошенко крымскотатарский флаг.

"Передали через Ростислава Павленко, первого заместителя главы АП, крымскотатарский флаг для президента.

Приехал Автомайдан, пришли люди с Майдана. Ребята, нам не нужен этот рецедив, нам нужна ясность. Сейчас пришли люди, которые кричат совсем уже другие лозунги",— написала она в Facebook.

Между тем, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook написал:

Участники блокады Крыма не противостоят Украине, но они требуют принятия властью эффективных мер, направленных на защиту прав граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крыма.

"В качестве такой меры, способной заставить оккупационные власти Крыма считаться с правами крымских татар и украинцев, проживающих в оккупированном Крыму, представляется прекращение/ограничение поставок электроэнергии с материковой Украины в оккупированный Крым. Соответственно, более целесообразным считаю срочное рассмотрение сложившейся ситуации с участием высшего руководства государства", — написал он.

По его словам, "кто-то в Киеве" сильно переживает за то, что воинские гарнизоны российских оккупантов в оккупированном Крыму и ракетно-зенитные комплексы, направленные против Украины и ее соседей, останутся без электрообеспечения.

"Но им нет дела до того, что оккупантами ведется целенаправленное преследование тысяч и тысяч крымских татар, украинцев, жителей Крыма других национальностей", — отметил Чубаров.

Как сообщалось ранее, в Чаплынке правоохранители оцепили взорванные линии электропередач (ЛЭП) для обеспечения доступа к ним ремонтных бригад.

Активисты "Общественной блокады Крыма" требуют прекращения поставок электроэнергии на аннексированный полуостров, чтобы "оккупанты пересмотрели свои действия" против Украины.

В ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.