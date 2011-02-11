Россия призывает Украину не бояться вступать в таможенный союз

В России призывают украинскую сторону не бояться вступать в таможенный союз. Об этом сегодня заявил сопредседатель украино-российского форума, ответственный секретарь комиссии таможенного союза и депутат Госдумы России Сергей Глазьев, передает Интерфакс-Украина.

«Мы хотели бы, чтобы наши украинские партнеры присмотрелись к таможенному союзу для того, чтобы развеять определенные фобии», - сказал Глазьев.

По его словам, «от украинских партнеров звучит обеспокоенность, связанная с навязыванием принятия решений» в рамках таможенного союза, отметив, что в 90% случаев в рамках таможенного союза, договоренности достигаются очень легко.

Что касается одновременного членства в ВТО и таможенном союзе, то Глазьев отметил, что это членство взаимосовместимо.

«ВТО приветствует таможенные союзы», - подчеркнул политик.

Он также заверил украинских коллег в том, что если Украина вступит в таможенный союз, то это не повлияет на ее евроинтеграционные стремления, а, наоборот, в некотором смысле даже поможет.