Ежель: Сегодня вечером всех солдат накормят горячим

Минобороны Украины полностью отказалось от услуг ООО «Ивала». И к концу пятницы, 11 февраля, оставшиеся десять военных частей, которые снабжались этой фирмой, вернутся к нормальному обеспечению питанием. Об этом сегодня заявил министр обороны Михаил Ежель, передает Интерфакс-Украина.

«Осталось десять военных частей, которые сегодня к концу дня перейдут на горячее питание», - сказал министр.

По его словам, военные полностью отказались от услуг этой фирмы.

Как недавно сообщал Ежель, Министерство обороны изучает возможность отказа от системы аутсорсинга в организации питания военнослужащих.