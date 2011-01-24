Теракт в Домодедово (обновляется)

24 января 2011, 17:45

Террорист-смертник подорвал себя в толпе пассажиров.

В 16:32 в зоне выдачи багажа зала международных перевозок московского аэропорта Домодедово произошел сильный взрыв. Есть жертвы. Официальная статистика жертв теракта в Домодедово на данный момент – более 35 погибших и более 130 пострадавших. Из них около 30 – в тяжелом состоянии.

Согласно заявлению департамента здравоохранения правительства Москвы, раненых повезли в четыре городские больницы -  №№7,12,13 и 34. О готовности помочь заявил Институт скорой помощи имени Склифосовского. По предварительным данным, к месту происшествия направлены 56 машин скорой помощи. Однако их работа затруднена из-за пробок на дорогах от аэропорта до Москвы.

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, хотя ряд международных рейсов все же были отложены. На место происшествия выехали специалисты Следственного комитета РФ. По предварительным оценкам, мощность заряда составляла около семи килограмм в тротиловом эквиваленте. Все это находилось на территористе-смертнике, который взорвал себя в толпе.

В первые минуты после взрыва основным источником информации о произошедшем стал сервис микроблогов Twitter. «Только что прилетел в Домодедово! В зоне выдачи багажа был взрыв! Гарь дикая.жлу багаж и у****** отсюда скорее», - написал блоггер alexei_rpoint. Другим ценным, хоть и ненадежным, источником информации стал блоггер likhtenfeld, утверждающий, что у него в Домодедово работает множество сотрудников. С их слов он опровергает появившуюся изначально официальную информацию. «По оценкам моих сотрудников, около 70 погибших! Сергей вынес 15 человек раненых!» - пишет он. «Это не багаж! Бомба была на человеке, который стоял среди встречающих. Рядом с Азия-кафе».

В ходе информационного марафона, объявленного «Русской службой новостей», высказались первые свидетели произошедшего.

Роман: «Людей выносят из зала и выкладывают возле первого входа на землю. Люди лежат без конечностей, рваные раны. Весь аэропорт Домодедово заволокло дымом».

Ольга: «Когда я вышла через паспортный контроль, там, где был второй транспортер, было проломано три стены взрывом и кругом валялись ошмётки. Второй взрыв был на втором этаже, потому что когда мы вышли из здания аэропорта, если стоять лицом к аэропорту слева на уровне второго этажа выбиты стекла. Так не мог взрыв произойти».

Виктор: «Я вышел буквально за 5 минут до взрыва в ожидании встречавшей меня машины. Произошел взрыв, хлопок. Потом я увидел выбегающего и кричащего милиционера. Он был в кусках мяса и весь в крови. Он только кричал: я спасся, я спасся! Потом я увидел другого мужчину. Он все время звонил по сотовому телефону и был весь в брызгах крови».

Действия смертника зафиксировала одна из камер аэропорта. По словам некоторых очевидцев, он вбежал в толпу с криком «Я вас всех убью!» и привел в действие находящуюся на его теле бомбу мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, начиненную металлическими поражающими элементами. На данный момент правоохранители разыскивают трех его сообщников. По предположению следователей, все трое являются выходцами с Северного Кавказа.

Если террорист-смертник намеревался отомстить за что-то именно россиянам, то он выбрал неправильное время и место. «Есть информация о том, что жертвой взрыва стал один подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также граждане других иностранных государств», - цитирует РИА «Новости» собственный анонимный источник в правоохранительных органах РФ. По данным Минздрава РФ, среди погибших – гражданин Италии и гражданин Франции. Известно, что за полчаса до взрыва в аэропорту приземлился также самолет, летевший из Одессы. МИД Украины не располагает информацией, есть ли среди пострадавших украинцы. При желании каждый может связаться с дежурным МИД Украины (044) 238-16-57) или с оперативным штабом в Домодево (+7 (495) 363-61-01, +7 (495) 662-82-47, +7 (495) 644-40-66, +7 (495) 626-37-07). Департамент здравоохранения Москвы обещает завершить идентификацию погибших в ближайшие часы. На сайте Минздрава России можно просмотреть обновляющийся список госпитализированных пострадавших.

Президент Украины Виктор Янукович уже передал своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву соболезнования от имени украинского народа. Тем временем в крупнейшем аэропорту нашей страны «Борисполе» усилены меры безопасности – его сотрудники стараются не допускать столпотворения людей в одном месте.

Это не первая подобная трагедия в крупнейшем российском аэропорту. 24 августа 2004 года две чеченские террористки-смертницы, Аманта Нагаева и Сацита Джебирханова, взорвали два самолета – Ту-134А-3 (рейс Москва-Волгоград) и Ту-154Б-2 (Москва-Сочи). В общей сложности погибло 89 человек. Как стало известно впоследствии, одна из террористок купила билет у спекулянта прямо на территории аэропорта, а вторая проникла на борт после дачи взятки контролеру. Еще до отлета обеих задержал для проверки документов капитан милиции Михаил Артамонов, однако впоследствии отпустил.

Этой зимой Домодедово также был в числе аэропортов, пострадавших от ледяного дождя. Из-за плохих погодных условий и отмены множества рейсов с 26 по 29 декабря в залах аэропорта скопилось огромное количество пассажиров, вынужденных буквально ночевать на полу.

Фото: vesti-moscow.ru

 

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