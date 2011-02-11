У Кремля прошла антифашистская акция

Сегодня, 11 февраля, в Москве у Могилы Неизвестного солдата прошла разрешенная властями антифашистская акция, организованная Конгрессом Народов Кавказа и другими молодежными организациями, передает Радио Свобода.



Её участники - около 50 человек - возложили венки к Вечному огню.



Отметим, сегодня вечером на Манежной площади попытаются провести очередную несанкционированную акцию радикальные молодежные группировки. С призывом выйти на площадь к ним через Интернет обратились представители неформального националистического движения «11 декабря», созданного после беспорядков в центре Москвы в ходе акции памяти убитого в драке болельщика московского «Спартака».



Безопасность на Манежной площади будут обеспечивать более двух с половиной тысяч сотрудников милиции и бойцов ОМОН.