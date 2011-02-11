Корнийчуку продлили срок ареста

Апелляционный суд города Киева продлил срок содержания под стражей бывшему первому замминистра юстиции Евгению Корнийчуку. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Игорь Фомин.

При этом адвокат отметил, что ему неизвестно, на какой срок его подзащитному продлен арест, поскольку судебное заседание, которое состоялось 10 февраля, проходило в отсутствие адвокатов и обвиняемого.

«Нам об этом следователи почему-то не сообщили», - сказал Фомин.

Напомним, Генпрокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Корнийчука. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).