Тысячи людей собрались возле президентского дворца в Египте (ВИДЕО)

В Каире тысячи демонстрантов, которые требуют немедленной отставки президента Хосни Мубарака, окружили здания государственного телевидения и радиовещательной компании.

Протестующие собираются также у президентского дворца, передает Радио Свобода.

Сообщается о массовых протестах также в городе Александрия. В Суэце на востоке страны демонстранты ворвались в ряд правительственных зданий.

Напомним, сегодня военное командование Египта выступило с обращением, в котором говорится, что армия выступит гарантом проведения свободных президентских выборов в этом году.

Видео ТСН