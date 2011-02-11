Украина не на самом лучшем счету у польских предпринимателей - ПУХП

Украина имеет сегодня не самую лучшую репутацию среди польских предпринимателей, сообщил в интервью «Зеркалу недели. Украина» председатель польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота.

«На это повлияло игнорирование задекларированных и неоднократно поднимаемых вопросов», - сказал Пехота.

«К сожалению, все оставалось в декларациях, иногда было записано на бумаге. Но даже протоколы из заседаний не гарантировали ответственности причастных лиц или принятия системных решений. При этом - важное замечание! Речь идет не о неких исключительных проблемах польских инвесторов в Украине или особом отношении к ним, а об общих условиях ведения экономической деятельности, об инвестиционном климате, о стабильности и выполнении законодательства», - отметил председатель ПУХП.



В то же время, по его словам, пакет реформ президента Виктора Януковича «во всех нас вселяет надежды».



«Налоговая реформа, судебная реформа, решение таких сложных проблем для инвесторов, как вопрос собственности на землю, и многие другие вопросы, - это все планы и уже внедренные решения, которые движутся по правильному курсу. Но есть пакеты реформ, есть теории, декларации, - и есть практика. А на практике все еще встречаются случаи, когда решение одного судьи может лишить инвестора заинвестированного капитала, а Высший совет юстиции отказывается вмешиваться», - подчеркнул Пехота.