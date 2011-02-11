Луценко в камере подключили 5-й канал

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко получит возможность смотреть телепередачи «5 канала» в СИЗО.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева, передает «Украинская правда».

Как говорится в сообщении, на личном приеме Карпачевой в Киевском СИЗО на Лукьяновке побывали более 300 заключенных.

«Благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека руководство следственного изолятора способствовало тому, чтобы Луценко наконец получил возможность смотреть телепередачи «5-го канала», - отметили в пресс-службе омбудсмена.