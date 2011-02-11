Янукович взял из бюджета 34 тыс. грн материальной помощи

Сын президента Виктор Янукович не отказался от материальной помощи из бюджета в размере 34 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует его декларация за 2009 год, предоставленная Януковичем «Украинской правде».

Так, согласно документу, за 2009 год он получил 928 гривен дивидендов, 182 тысячи гривен зарплаты народного депутата и 34 тысяч материальной помощи от государства.

Жена Януковича заработала 9 тысяч гривен за 2009 год.

В собственности Януковича-младшего есть квартира площадью 380 квадратных метров, а также жилой дом площадью 510 квадратных метров.

В то же время, согласно декларации, у Януковича нет сбережений.