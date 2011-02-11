Европарламент готовится к Парламентской Ассамблее EURONEST

Конференция президентов Европарламента на своем заседании 10 февраля приняла решение начать подготовку к установочному заседанию Парламентской Ассамблеи EURONEST без привлечения Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европарламента, заседание может состояться уже весной.

«Я удовлетворен результатами встречи… Инаугурационная сессия должна быть подготовлена на начало весны в Брюсселе», - заявил глава делегации Европарламента в Ассамблее EURONEST Кристиан Вигенин (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Болгария).

Европарламент второй год пытается создать Парламентскую Ассамблею EURONEST (Европарламент – парламенты стран-участниц «Восточного партнерства» - ред.), однако долго не мог сделать этого.

Европарламент предлагал изменить форму участия Беларуси в EURONEST с тем, чтобы страна была представлена не только провластной партией, но и оппозицией. Против такого подхода выступали лидеры парламентов других стран-участниц «Восточного партнерства».

Инициатива ЕС «Восточное партнерство» была начата в мае 2009 года и направлена на усиление сотрудничества с шестью странами-восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.