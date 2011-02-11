Раньше 2025 года армия контрактной не станет

Переход Вооруженных сил Украины на контрактный принцип комплектования, с учетом финансово-экономических возможностей государства, планируется осуществить до 2025 года.

Об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Григорий Педченко, передает УНИАН.

Он отметил, что вопрос продлжения срока перехода на контрактную службу до 2025 года возник не случайно и обусловлен рядом объективных и субъективных факторов.

Прежде всего, по его словам, «выполнению задач перехода на контрактный принцип комплектования помешало ограниченное финансовое и материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины в предыдущие годы».«Это не позволило создать те мотивационные факторы и условия прохождения воинской службы, которые бы привлекали граждан и побуждали их делать сознательный выбор в интересах прохождения воинской службы по контракту», - заявил Педченко.

Начальник Генштаба ВСУ объяснил, что, «проанализировав объемы прогнозных показателей расходов государственного бюджета на нужды обороны на период до 2023 года и реальную (минимальную) потребность в средствах на выполнение основных мероприятий профессионализации ВСУ, можно констатировать, что мы не сможем обеспечить в полном объеме задекларированный ранее переход до 2015 года комплектования Вооруженных сил военнослужащими контрактной службы».

«Учитывая сегодняшнюю непростую экономическую ситуацию в государстве, Генеральным штабом совместно с Министерством обороны Украины проработана стратегическая линия по профессионализации Вооруженных сил с учетом финансово-экономических возможностей государства, предусматривающая завершить переход на контрактный принцип комплектования до 2025 года», - резюмировал Педченко.

Он отметил, что уже подписал соответствующие директивные документы, которые предусматривают оптимизацию управленческого аппарата Генерального штаба ВСУ и сокращение его общей численности на 30%.

«Особую актуальность это направление работы приобретает в свете инициированной Президентом Украины административной реформы государственного управления. Так, запланированные на ближайшую перспективу мероприятия позволят нам значительно сократить численность органов военного управления всех уровней, привести их в соответствие с теми задачами, которые сегодня стоят перед Вооруженными силами», - сказал начальник Генерального штаба ВСУ.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в своей предвыборной программе «Украина для людей» в разделе «Сильная армия» заявил: «Я проведу военную реформу и обеспечу переход на контрактную армию с 2011 года».