К осени солдаты пойдут в наряды по кухне

До осени Минобороны откажется от системы обеспечения питания военнослужащих частными предприятиями.

Об этом заявил министр обороны Михаил Ежель, передает «Украинская правда».

«Я думаю, что нам удастся приблизительно к сентябрю вернуться к традиционной нормальной системе питания», – сказал он.

Ежель подчеркнул, что после перехода на систему питания с привлечением коммерческих фирм в армии были проведены соответствующие организационные и кадровые изменения.

По словам министра, на данный момент Вооруженным силам необходимо привлечь порядка 4 тысяч человек личного состава для возобновления возможности самостоятельного обеспечения питания солдат.

Кроме того, он сообщил, что до 12 февраля Минобороны переведет на нормальное питание оставшиеся 10 военных частей, питание которых обеспечивалось коммерческой фирмой «Ивала» и которые до нынешнего дня оставались без горячего питания.

«Осталось 10 военных частей, которые сегодня к концу дня перейдут на горячее питание», – сказал министр.

При этом Ежель отметил, что военные полностью отказались от услуг этой фирмы.

Он раскритиковал деятельность «Ивалы», отметив, что за время сотрудничества фирмы с Минобороны было зафиксировано 16 случаев отравлений.

Ежель также отметил случаи противодействия представителей «Ивалы» передаче обслуживания воинских частей представителям других компаний, с которыми Минобороны сейчас сотрудничает.

Как известно, ранее общество с ограниченной ответственностью«Ивала» обратилось в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц Минобороны, действия которых привели к возникновению внебюджетной задолженности и срыву питания личного состава.

«Ивала» обвиняет Ежеля в лоббировании интересов предприятия «Оптукрпром-ВР».