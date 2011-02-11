Египетская оппозиция приветствует отставку Мубарака: лучший день в жизни

Один из лидеров египетской оппозиции, бывший глава МАГАТЭ Мохаммед Барадеи приветствовал отставку Хосни Мубарака с поста президента страны, передает Би-би-си.

«Это лучший день моей жизни. Страна стала свободной после нескольких десятилетий притеснений», - сказал эль-Барадеи. Он выразил надежду, что процесс передачи власти будет «красивым».

Ранее он выразил опасение, что упорное нежелание Мубарака уйти в отставку приведет к кровопролитию, а также надежду на то, что до этого не дойдет.

Президент Египта Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, в пятницу подал в отставку. Об этом в кратком выступлении по египетскому телевидению сообщил его заместитель вице-президент Омар Сулейман. Власть в стране передана в руки Высшего военного совета.

Отставка Мубарака была главным требованием египетской оппозиции, которая не прекращала акции протеста с 25 января.