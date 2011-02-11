Ежель разрабатывает концепцию питания: готовят солдаты, разносят официанты

По поручению Президента Украины – Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Януковича Министерство обороны прорабатывает новую концепцию системы питания военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны, об этом заявил сегодня руководитель оборонного ведомства Михаил Ежель.

«По поручению Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины мы прорабатываем предложения к новой концепции системы питания военнослужащих. По нашему мнению, эта система должна быть смешанной», - заявил он.

По словам Ежеля, поставки продовольствия на конкурсных условиях могут осуществлять коммерческие структуры в соответствии с проведенными тендерами или открытыми торгами, для работ в столовых можно нанимать обслуживающий персонал – уборщиц, посудомоек, официантов и т. п.

«Но пекари, повара, коки – все будут военными. Поскольку не может воинская часть быть привязана к «котлу». «Котел» всегда шел за воинской частью. Это сегодня, к сожалению, такая ситуация, что войска больше находятся в пунктах постоянной дислокации. Но уже вскоре армия будет в поле, и вряд ли коммерческие структуры пойдут за солдатом за 200-300 километров, где нет горячей воды, канализации и стационарного электропитания. Этот вопрос должен быть отработан раз и навсегда», - заявил министр обороны.

В то же время, он отметил, что «за последние пять лет автономная система продовольственного обеспечения армии фактически была уничтожена».

«Сократили офицеров продовольственной службы, начальников столовых, начальников складов. То есть, исчезла инфраструктура, которая обеспечивала питание военных», - объяснил ситуацию министр обороны.

Как заявил Ежель, по предварительным расчетам, в сентябре-октябре Минобороны выйдет на нормальную систему питания за счет своих возможностей.

«И когда кто-то говорит, что это несвойственная функция, то он глубоко ошибается», - отметил министр.