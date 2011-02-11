Полтавский губернатор область не оставит

В Полтавской облгосадминистрации опровергают слухи об отставке губернатора Александра Удовиченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Полтавской ОГА, Удовиченко работает, и им неизвестна информация о его желании уволится.

«Шеф работает. Все в порядке. Это все слухи», - сказали в ОГА.

Вместе с тем в области распространяются слухи, что Удовиченко уйдет в отставку, а на его должности будет работать младший сын Президента Виктор Янукович.

В вину Удовиченко, в частности, ставят проигрыш на выборах мэра Кременчуга кандидата от Партии регионов, где победил представитель «Батькивщины» Олег Бабаев.