Пенсионную реформу еще не отозвали, но уже дорабатывают - Литвин

Кабинет Министров еще не отозвал свой законопроект о пенсионной реформе, но доработка документа уже началась.

Об этом заявил спикер Владимир Литвин, сообщает «Украинская правда».

Литвин считает, что принятие пенсионной реформы должно осуществляться по принципу «добровольности и аргументированности, а не для того, чтобы загнать болезнь в тупик».

При этом спикер не исключил, что законопроект о пенсионной реформе, «возможно, даже нужно принимать проект частями».

Ранее вице-премьер Сергей Тигипко сообщил, что Министерство социальной политики намерено просить Кабинет министров отозвать из парламента свой проект пенсионной реформы для его дообсуждения.