Лига арабских государств приветствовала уход Мубарака

Глава Лиги арабских государств египтянин Амр Мусса приветствовал «белую революцию» в Египте.

Мусса, не стал, однако, говорить о том, намерен ли он баллотироваться на пост главы государства, передает Би-би-си.

«Я с оптимизмом смотрю в будущее и возлагаю надежды на процесс создания национального консенсуса. Сейчас у страны есть хороший шанс», - сказал он в интервью телеканалу Аль-Арабия.

На вопрос о том, хотел ли бы он стать в будущем президентом Египта, Амр Мусса сказал: «Сейчас об этом говорить рано. Как гражданин Египта, я горд служить своей стране вместе со всеми в деле достижения согласия в государстве».