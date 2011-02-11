Количество уволенных админреформой чиновников может превысить 30% - Лавринович

В Украине количество уволенных в результате административной реформы чиновников может превысить ожидаемые 30%, сообщил министр юстиции Александр Лавринович в интервью «Зеркало недели. Украина».

«Это не тот случай, когда, как в 2005 году, 22 тысячи работников потеряли работу, потому что имели другие взгляды и неосторожно поддерживали какую-либо политическую силу или политика. Сейчас речь идет о принципиально другом: как оптимизировать функции. Функциональное разделение является краеугольным камнем реформы. Поэтому даже высококвалифицированные работники, если их функция уже не нужна, вынуждены переквалифицироваться. Какое именно количество потеряет работу? Индикативная цифра названа в указе президента — 30%. Но, учитывая аналитические материалы наших специалистов, а также экспертов из стран Европейского союза и Северной Америки, вырисовывается несколько иная цифра. Не исключено, что вследствие наведения функционального порядка, количество сокращений может превысить 30%», - сказал министр.

Лавринович подчеркнул, что, если под словом «чиновник» понимать всех государственных служащих, то в Украине их пока около 300 тысяч, если сюда добавить служащих, работающих в системе Министерства внутренних дел и налоговой службы, то это около 370 тысяч. Если учесть и служащих органов местного самоуправления - это еще почти 100 тысяч.

«Вообще в этом деле есть над чем поработать отдельно. У нас сегодня есть несколько десятков тысяч государственных служащих, у которых никогда не было функций и задач государственной службы», - добавил он.