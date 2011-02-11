ЕС уважает уход Мубарака

Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что «уважает» решение президента Египта Хосни Мубарака уйти в отставку, сообщает УНИАН.

Эштон заявила, что Европейский союз приветствует стремление египетского народа к планомерному переходу к демократии, свободным и честным выборам в стране.

Верховный представитель ЕС считает, что Мубарак «прислушался к голосу египетского народа и открыл дорогу более быстрым и глубоким реформам». «Важно, чтобы диалог ускорился и привел к созданию правительства, которое будет уважать стремления (...) египетского народа», - сказала Эштон.

Ранее вице-президент Египта Омар Сулейман объявил в кратком телевизионном выступлении, что Мубарак, правивший страной с 1981 года, подал в отставку и поручил Высшему совету вооруженных сил управлять страной.