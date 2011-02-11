Украина хочет позаседать в здании Европарламента: в президиуме

Киев и Вильнюс просят президента Европейского парламента Ежи Бузека о проведении внеочередного заседания президиума Парламентской ассамблеи Литвы, Польши и Украины в здании Европарламента во время пленарной сессии 10-12 мая 2011 года в Страсбурге.

Письмо к Бузеку подписали в пятницу в Киеве председатель Верховной Рады Владимир Литвин и спикер Сейма Литвы Ирена Дягутене, сообщает «Интерфакс-Украина».

В письме предлагается провести открытое заседание глав парламентов Литвы, Польши и Украины.

Спикеры парламентов также отметили, что инициировали проведение трехсторонних мероприятий на территории ЕС с целью более тесного привлечения Украины к «европейским делам».

Межпарламентскую ассамблею Украина-Литва-Польша планируется провести 21-22 марта этого года в Киеве.