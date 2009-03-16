Президент приехал на Карпатскую Украину

-- Карпатская Украина Провозглашение Карпатской Украины имеет большое значение не только для истории региона, но и для Украины в целом. Напомним, что до начала Первой мировой войны Закарпатье входило в состав Чехословакии, а с 1938 года получило в составе этого государства статус автономии под названием «Подкарпатская Русь». После того, как Чехословакия стараниями Адольфа Гитлера прекратила свое существование, перед украинским краем возник вопрос: присоединиться к Венгрии Миклоша Хорти или на свой страх и риск провозгласить независимость. Выбрали второе. 15 марта 1939 года Сойм (парламент) края провозгласил независимость Карпатской Украины как будущей части Великой Украины. Но Венгрия ввела на территорию края оккупационные войска, и новое государство прекратила свое существование уже на следующий день. Однако значение этого события нельзя преуменьшать. «Большая», Надднепрянская Украина в это время еще не отошла от Голодомора и массовых репрессий 30-х годов, о каких-то национальных правах там никто и не думал, а в это время маленькое Закарпатье на весь мир заявило, что такая страна как Украина все-таки существует! Прошло 70 лет, и 15 марта объявили общегосударственным праздником. О предстоящем праздновании в области говорили год. Но в том то и дело, что только говорили. Обещание власти устроить по этому случаю масштабные торжества реализовать не удалось. Причина банальна – отсутствие денег. Из Кабинета Министров их так и не дождались. Во-первых, у правительства достаточно забот и без закарпатских празднования, а во-вторых – отношения между губернатором Олегом Гаваши и Юлией Тимошенко и вправду не лучшие. Посему закарпатцам пришлось рассчитывать исключительно на собственные силы. На подготовку мемориального парка «Красне поле», где состоялась главная битва украинцев с венгерскими фашистами, из областного бюджета выделили 879,5 тыс. грн. Однако на что ушли выделенные деньги – непонятно. Переделали большой крест, обнесли его перегородкой, посадили пару деревьев – вот и все… На остальные изысканные на месте деньги реставрировали центр Хуста – столицы Карпатской Украины. Именно там прошли основные мероприятия по случаю годовщины с участием Президента Виктора Ющенко -- Приезд Президента К слову, приезд главы государства внес значительные коррективы в план празднования. Более того, подчас создавалось впечатление, что на Закарпатье больше готовились именно к приезду Виктора Ющенко, а вовсе не к годовщине Карпатской Украины. Это подтверждает, например, тот факт, что основные мероприятия состоялись не 15 марта – собственно в день провозглашения независимости, а 14-го. Но, видимо, в графике Президента место нашлось только 14-го… Виктор Ющенко приехал в Хуст с небольшим опозданием. Сопровождали его министр обороны Юрий Ехануров, министр культуры Василий Вовкун, закарпатский губернатор Олег Гаваши, Иван Плющ и «закарпатский десант» в лице Виктора Балоги, Василия Петьовки и Игоря Криля. Вначале Ющенко посетил Хустскую школу, где была провозглашена независимость Карпатской Украины. В ней вручил ордена и медали ветеранам войны, ученым, общественным деятелям, которые немало усилий приложили для популяризации истории края. Во время церемонии в обморок упала маленькая девочка: скорее всего, ей стало плохо от запаха свежего лака и краски, которым был пропитан зал, где люди ждали Президента задолго до его приезда. Приводить пострадавшую в чувства сразу же бросились сам Ющенко и его охранники. В результате из школы девочку увезли в больницу на машине скорой помощи. -- Красное поле Так же с восьми утра стояли люди и на самом Красном поле. Здесь собрались около 15 тысяч человек. Большинство – под флагами партии «Единый Центр». Следует сказать, что под эти флаги были собраны не только члены партии, но и, как в советские времена, согнаны учителя и рабочие. Очевидно, таким широким жестом «единоцентристы» хотели намекнуть, на какую именно политсилу Виктору Ющенко стоит опереться во время грядущих выборов… Речь Президента на Красном поле была довольно краткой. «Когда Гитлер и Сталин разделяли Европу, именно здесь мы боролись за свою свободу», - задал он лейтмотив первой части своего спича. Далее Ющенко спрогнозировал, что Украина переживет экономический кризис: «Кризис пройдет. Мы же проходили много кризисов и сможем пройти нынешнее испытание». Не удержался глава государства от того, чтобы покритиковать политические силы, «занимающиеся популизмом». Во время президентской речи на поле поднялся такой ветер, что один флаг просто слетел с флагштока и летел прямо в президентского охранника. Однако тот сумел перехватить его на лету. После спича Президент помог посадить 34 дуба на аллее Победы в память героев, погибших за Карпатскую Украину, а по окончании церемонии – отправился домой. За ним, не слушая других выступающих, разошлась основная масса участников митинга на Красном поле. Любопытно разве что было наблюдать, как учителя и чиновники из соседних районов Закарпатья пытаются в толпе отыскать автобус, который привез их сюда, а перед этим – человека, которому нужно сдать свой флаг «Единого Центра». В целом, празднование 70-ой годовщины Карпатской Украины можно назвать провальным. Как ни старались (а старались ли?) чиновники, эта дата так и не стала праздником государственного значения. Украинцы как не знали, так и не знают о том, что произошло на Закарпатье в эти дни 70 лет назад. Усилия же энтузиастов, издававших за свой счет книги, снимавших фильмы, читавших лекции, остались, по большому счету, незамеченными… Фото пресс-службы Президента и пресс-службы Закарпатской ОГА