Гокхан Бачик: «Украина и Турция должны как можно скорее выработать механизмы международного сотрудничества»

Визит в Киев премьер-министра Турции Таййипа Эрдогана снова привлек внимание к двусторонним отношениям Киева с Анкарой. Страны, находящиеся не так далеко друг от друга, до сих пор не выработали нормальные механизмы сотрудничества. Специалисты с обеих сторон Черного моря соглашаются, что рост торгового оборота между странами – это, конечно, хорошо, но должны активизироваться и дипломатические отношения.

Особо важным остается вопрос о безвизовом режиме между двумя странами – в ходе визита возможно подписание соглашения об отмене визового режима.

Наконец, сама Анкара признает, что ее дипломатическое движение на восток к арабскому миру должно быть каким-то образом уравновешено взаимоотношениями со своими соседями. Поэтому визит турецкого лидера так важен. Об отношениях Украины и Турции, достижениях и потерях на дипломатическом поле между этими странами и о будущем Организации Черноморского экономического сотрудничества «Главред» разговаривал с Гокханом Бачком, адъюнкт профессором Международных отношений турецкого университета Зирве.

Господин Гокхан, чего, на ваш взгляд, ждать обеим сторонам от визита премьер-министра Турции Таййипа Эрдогана в Киев?

Честно говоря, Турция и Украина планируют усилить программу стратегического партнерства на высшем уровне. Обе страны сейчас нуждаются в новых рынках и расширении зон влияния, как в географическом измерении, так и в отраслевом. Теперь их интересы должны простираться от Восточной Европы до Ближнего Востока.

С другой стороны, всегда нужно помнить, что мировой экономический кризис изменил мир. Европа в послекризисном периоде меняет свое отношение к странам Востока континента, и сами эти страны уже не столь привлекательны для инвестиций. Так, Греция на грани дефолта, другие страны, такие как Болгария и Румыния, тоже столкнулись со схожими проблемами. Поэтому для турецкой внешней политики украинское направление хорошая альтернатива. С другой стороны, Украина может очень помочь Анкаре уменьшить зависимость от России на северном направлении.

Потому этот визит может стать очень символическим шагом взаимопонимания между двумя странами Черноморского региона для принятия новой повестки дня в отношениях после экономического кризиса.

Другим позитивным фактором этого визита может быть ослабление критики восточного направления турецкой внешней политики. Ведь Анкару в последнее время осуждают за большое внимание к делам Ближнего Востока. Этот визит должен показать многовекторность турецкой дипломатии, особо направленной на Европу.

Вы упомянули о перекосах турецкой внешней политики в сторону Ближнего Востока и арабских стран, что в последнее время было очень заметно. Как вы считаете, заинтересована ли сейчас Анкара углублять связи с Европой и Украиной?

Самый большой стимул для турецкой дипломатии двигаться на восток – это экономика. Правящая с 2001 года Партия справедливости и развития понимает, что растущий средний класс в стране нуждается в новых рынках сбыта. И страны Ближнего Востока и Африки для нас сейчас привлекательны именно своими возможностями для инвестирования. Поэтому рассматривать такую политику только как идеологическое продвижение на восток не слишком дальновидно. Эта деятельность реализуется на основе экономических интересов.

С другой стороны, Турция ожидает приглашения в Европейский Союз с 1957 года. И за все это время особых шагов Европы навстречу нам мы не увидели. Если в ближайшее время Брюссель не пойдет нам навстречу, то вступление в ЕС потеряет для жителей Турции свою привлекательность. Никакое правительство не может убеждать своих граждан в необходимости интеграции в Европу в течение 50 лет, если нет ощутимого прогресса.

А что подобная перемена в турецкой политике может значить для Украины?

Для Киева это будет позитивом. Ведь Анкара может стать мостом для налаживания длительных партнерских отношений между Киевом и государствами Ближнего Востока. Как страна - транзитер энергоносителей Украина должна определиться со своей позицией по отношению к государствам этого региона. Без четкой позиции в этом вопросе она ощутит определенное влияние политики России.

Какие, по вашему мнению, сейчас самые главные проблемы в отношениях Украины с Турцией, что сторонам нужно исправить в этом направлении немедленно, чтобы укрепить сотрудничество?

Самой главной проблемой в отношениях двух стран, на мой взгляд, является отсутствие рабочих схем для взаимовыгодного партнерства. Многое делается от случая к случаю. Действует так называемая система adhoc, когда отношения устанавливаются и комиссии создаются только под конкретный случай, а потом перестают действовать. По моему мнению, обе стороны должны как можно скорее выработать механизм постоянного сотрудничества между странами. Потом, все влияния третьих стран на эти отношения должны быть сведены до минимума. Нужно, чтобы это были переговоры только двух президентов или премьеров.

Наконец, нужно определить рамки сотрудничества между Украиной и Турцией: это будут двусторонние контакты, сотрудничество в рамках общеевропейских процессов или обмен мнениями в рамках интеграции в регионе Черного моря. Иными словами, философия украинско-турецких контактов пока до конца не ясна всем сторонам. Например, в таких очень важных вопросах, как энергетика или миграция, необходимо сейчас создать механизмы взаимодействия, хотя бы такие, как между Анкарой и Брюсселем. Такой же уровень сотрудничества нужен в научной и образовательной сфере. Сейчас же, несмотря на географическую близость, ни одна из сторон не имеет четкого представления, что именно происходит в политике другой.

А какие события вы бы отнесли к достижениям в двусторонних отношениях между странами?

К сожалению, таких побед не очень много. Я верю, что таким достижением может стать международный проект «Набукко», который сейчас начинают активно сооружать.

В то же время, несмотря на экономический кризис, объемы торговли между странами постоянно растут. Однако, на мой взгляд, самое большое достижение в наших отношениях, то есть создание нового политического коридора между Европой и Россией, пока впереди. Это жизненно необходимо обеим нашим странам.

В ходе визита лидеры Украины и Турции намереваются обсудить, а возможно, и подписать соглашение об отмене визового режима. Отразится ли это, по вашему мнению, положительно на торговых и туристических потоках в регионе?

Мы должны понимать, что живем в глобальном мире, поэтому снятие подавляющего большинства политических и торговых препятствий должно стать главным приоритетом внешней политики большинства стран мира. Отмена визового режима, по моему мнению, быстро расширит возможности в туристической сфере между нашими странами и приведет к росту других отраслей промышленности.

Необходимо понять, что средние и малые компании становятся именно тем двигателем, который толкает экономику любой страны вперед. А жесткие ограничения в визовых вопросах и высокая цена на консульские услуги может привести к ограничению их международной деятельности. Поэтому снять эти преграды – первейшая задача для наших стран.

В последние годы Украина и Турция заявляют о необходимости интенсификации сотрудничества в рамках ОЧЭС. Успешна ли, с вашей точки зрения, эта региональная организация?

Главная проблема ОЧЭС – это то, что каждая страна - член этой организации имеет свои стратегические интересы и стратегических партнеров, на которых они и ориентируются. Организация Черноморского экономического содружества для этих стран не является приоритетом. До сих пор в рамках ОЧЭС не начала работать система послабления визового режима, подобная европейской. Также нет эффективной программы обмена данными и студентами, подписанная в городе Эразмус.

ОЧЭС остается дипломатической платформой для консультаций, которая может обеспечить обмен мнениями государственных лидеров, однако не стала ведущим направлением их внешней политики. Короче говоря, ОЧЭС не смогла создать межрегиональную идентичность вокруг Черного моря. Причиной тому и большие отличия между входящими в нее странами.

В то же время во многих странах ОЧЭС с некоторых пор направление только на европейскую интеграцию стало главным, а остальные интеграционные процессы отошли на задний план. Поэтому, на мой взгляд, будущее этой организации в ближайшие годы довольно мрачно.

Тем не менее, некоторые реформы, скажем, создание секретариата ОЧЭС или советы, могут оживить эту организацию. С другой стороны, мы должны быть готовы к созданию нескольких ограниченных советов внутри этой организации. Туда войдут страны, которые имеют много общего и могут двигаться вперед под ее эгидой в разных сферах сотрудничества. Например, уже скоро может быть создан совет западной части Черного моря, куда войдут Румыния, Украина, Греция и Турция. И вот он уже займется рассмотрением очень специфических региональных целей.