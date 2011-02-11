Янукович стал почетным курсантом морского вуза, хотя туда даже не заглянул

Президент Украины Виктор Янукович стал почетным курсантом Херсонского государственного морского института, а институт должен получить статус академии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, об этом ректор института Владимир Ходаковский сообщил сегодня председателю облгосадминистрации Николаю Костяку и председателю облсовета Виктору Пелиху во время их визита в ХГМИ.

В частности Ходаковский информировал о принятии решения о зачислении Президента Украины в ряды «Почетных курсантов Херсонского государственного морского института».

Губернатор пообещал сообщить Януковичу об этом решении и передать ему курсантский билет во время собеседования по вопросам социально-экономического развития, которое состоится в ближайшее время в Администрации Президента Украины.

Во время встречи с профессорско-преподавательским составом и курсантами Костяк сообщил, что вчера, 10 февраля, Президент во время рабочей поездки в Херсонскую область из-за нехватки времени отменил запланированный визит в государственный морской институт, однако поручил председателю ОГА в ближайшее время посетить это учебное заведение.

Также Костяк отметил, что Президент поддержал инициативу руководства Херсонского государственного морского института относительно предоставления ему статуса академии.

На протяжении 170 лет Херсонское морское учебное заведение реорганизовывалось восемь раз. На сегодня Херсонский государственный морской институт - высшее учебное заведение, которое готовит высококвалифицированных специалистов морского и речного транспорта, осуществляет масштабную научную работу, обеспечивающую модернизацию украинского флота и его береговой инфраструктуры на уровне мировых.