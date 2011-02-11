ХАМАС, Россия, Меркель рады уходу Мубарака; Швейцария - заморозила его активы

Исламистская радикальная группировка ХАМАС приветствует отставку президента Египта Хосни Мубарака и поздравляет египтян с «победой революции», передает Би-би-си.

«Мы считаем отставку президента Мубарака началом победы египетской революции, которую мы полностью поддерживаем», - сказал представитель движения ХАМАС в секторе Газа Сами Абу-Зухри.

В то же время приветствует отставку президента Египта и нижняя палата российского парламента.

«Это абсолютно правильное решение, так как даже введение в Каире комендантского часа не остановило противников президента, заполнивших центральную площадь города, где обстановка настигла такого накала, который уже в эту пятницу мог бы привести к совершенно непредсказуемым трагическим последствиям», - заявил первый зампред Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала отставку Мубарака «историческим поворотом».

«Я радуюсь вместе с народом Египта», - сказала Меркель журналистам, выразив надежду, что новые власти Египта продолжат соблюдать положения мирного соглашения с Израилем, подписанного в 1979 году.

«Мы надеемся, что будущее правительство Египта продолжит поддержание мира на Ближнем Востоке, уважая соглашение с Израилем и гарантируя его [Израиля] безопасность», - добавила Меркель.

В то же время власти Швейцарии приказали заморозить все активы Мубарака и его окружения, если таковые будут обнаружены.