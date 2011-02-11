Хроника чрезвычайных происшествий, 11 февраля

Самолет с невыпущенными шасси совершил посадку в аэропорту «Внуково».
В местности Команьчи (Польша) произошло дорожно-транспортное происшествие при участии пяти граждан Украины, в результате которого трое из них получили телесные повреждения средней тяжести.
В г. Очаков Николаевской области в результате разгерметизации подземного железобетонного канализационного коллектора (диаметр 500 мм) на поверхность вытекли неочищенные стоковые воды.
В результате пожара в квартире на пятом этаже шестиэтажного дома в Харькове 35 человек эвакуированы.
На Хмельнитчине обнаружили неизвестный ранее вирус гриппа.
В Киеве на Харьковском столкнулись три автомобиля (ФОТО)