Назарбаев cтал кандидатом на пост президента Казахстана

Центральная избирательная комиссия Казахстана признала в субботу полностью соответствующим требованиям конституции и конституционного закона «О выборах» кандидата на пост президента Казахстана, действующего главу государства Нурсултана Назарбаева.

В пятницу Назарбаев успешно сдал лингвистической комиссии экзамен на владение государственным казахским языком, сообщает Газета.ru.

Центризбирком в этот же день выдал действующему главе государства подписные листы для сбора подписей граждан.

Кандидату в президенты необходимо собрать в свою поддержку как минимум 91010 подписей граждан.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 3 апреля.