В Египте празднуют отставку Мубарака

В Египте продолжаются празднования в связи с объявленной в пятницу отставкой президента Хосни Мубарака – на 18-ый день протестов с требованием его немедленного ухода, сообщает Радио свобода.

82-летний Мубарак стал вторым за месяц арабским лидером, лишившимся поста в результате массовых народных волнений. Сейчас власть в Египте сосредоточена в руках военных, которыми руководит фельдмаршал Мохамед Хуссейн Тантави, долгое время занимавший при Мубараке должность министра обороны.

Многие мировые лидеры приветствовали сообщения из Египта. Президент США Барак Обама пообещал и впредь сохранять дружеские и партнерские отношения с этой страной.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил надежду, что египтянам, проявившим храбрость и мужество, удастся сохранить и мирную направленность своих дальнейших действий.