Присяжнюк рассказал, сколько украинцы едят гречки

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подсчитал, что в расчете на год подорожание гречки практически не ударит по карману украинцев. Об этом заявил сегодня в прямом эфире программы «Шустер live».

«Каждый украинец съедает всего 2 кг гречки, даже подорожание на 3-4 гривни - это в год на 6 гривень может выйти дороже», - сказал он.

Отвечая на вопросы участников эфира по поводу действий Кабмина в этой ситуации, Присяжнюк заверил: «Государство справится, правительство справится с тем, чтобы обеспечить нормальную цену на гречку и иметь, самое главное, необходимое количество гречки».

В свою очередь, народный депутат от НУНС Ксения Ляпина заявила, что подорожание гречки - это проверка для Кабмина Николая Азарова. «Если правительство пойдет тем путем, на который его сейчас толкают, то есть пойдет с проверками силовиков и так далее, о гречке мы можем забыть. Она исчезнет на полгода, потом появится по 30 гривень килограмм», - подчеркнула парламентарий.

Напомним, что ранее премьер-министр Николай Азаров заявил, что повышение цен на отдельные продукты питания в Киеве и всей Украине носит искусственный характер.