В НУНС уверены, что ГПУ игнорирует осквернение памятников героям

Народный депутат Украины от НУНС, член политсовета партии «Наша Украина» Николай Кульчинский обвиняет Генпрокурора Украины Виктора Пшонку в игнорировании его обращения о расследовании фактов надругательства над памятниками героям борьбы за независимость Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно сообщению, народный депутат обращался в Генпрокуратуру по поводу недавнего уничтожения памятного знака с именами Богдана Хмельницкого, Симона Петлюры, Степана Бандеры, а также поэта Василия Стуса в Кривом Роге. Кроме того, он акцентировал внимание правоохранительного ведомства на подобных случаях в Волынской, Тернопольской, Черновицкой и Полтавской областях, но реакции на свой запрос так и не получил.

Напомним, ранее партия «Свобода» потребовала от властей Одессы взять под охрану мемориал жертвам Голодомара, поскольку его регулярно оскверняют.