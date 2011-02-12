Кабмин объяснил, почему не привез гречку из Китая

Интервенция гречки из Китая не была произведена, потому ее урожай в этой стране собирают в январе-феврале. Об этом сегодня в прямом эфире программы «Шустер live» заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

В частности, отвечая на вопрос, почему правительство так долго тянуло, если еще осенью говорило о необходимости такой интервенции, Присяжнюк сказал: «Не сделали по одной причине: урожай гречки в Китае собирают в конце января - начале февраля. А осенью гречки и в Китае не было, чтобы было понятно. И сейчас мы заключаем соглашение, - не мы как государство, а бизнесмены, - чтобы завезти гречку».

При этом Присяжнюк добавил, что на срок до нового урожая освободит этот вид крупы от въездной пошлины. «А может, освободим и от оплаты НДС на этот период, чтобы можно было сделать интервенцию», - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке гречихи и крупы гречневой, Аграрный фонд при поддержке Посольства Украины в Китайской Народной Республике проводит переговоры о поставке в Украину 20 тыс. тонн зерна гречихи.