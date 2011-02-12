Министр обороны объяснил, почему Украина не может перейти на контрактную армию

Украина не может в 2011 году перейти на контрактную армию. Об этом заявил министр обороны Михаил Ежель в эфире телеканала «Интер».

«На самом деле ситуация сложилась так, что мы действительно не можем, как заявляли некоторые политики, через три месяца перейти на контрактную армию», - отметил он.

«Ситуация сложилась так, что сегодня, мы вынуждены, пока, призывать порядка 25 тысяч личного состава. Порядка 50 тысяч контрактной службы», - сообщил министр.

Ежель отметил, что для перехода на контрактную армию «денег не хватает» и «престиж службы контрактника не удовлетворяет сегодня нашего юношу, который идет служить».

При этом, он сообщил, что американская армия переходила на контрактную службу 10 лет.

Как известно, Виктор Янукович перед президентскими выборами в своей программе «Украина - для людей» гарантировал переход на контрактную армию с 2011 года.