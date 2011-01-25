Елена Бондаренко: «Закон о доступе к публичной информации вышел добротным»

На сайте «Главред» состоялся чат с главой подкомитета по вопросам телевидения и радиовещания Комитета Верховной Рады Украины, народным депутатом Украины от Партии регионов Еленой Бондаренко. Депутат, отвечая на вопросы читателей, рассказала о том, что организаторы налогового Майдана – «не ангелы, и крыльев у них нет», что общественность должна узнать, как Виктор Янукович приобрел государственную резиденцию в Межигорье, а также что судьбу Юлии Тимошенко должны решать следователи, прокуроры и судьи. Кроме того, депутат дала оценку ситуации со свободой слова в Украине и рассказала о достоинствах закона о доступе к публичной информации.

Представляем стенограмму чата с Еленой Бондаренко.

Mira_1108: Добрый день Елена! Мы, жители города Керчи, хотим узнать, когда все-таки посадят Тимошенко? Если ее посадят с конфискацией, мы поверим нашей власти и суду. Кроме того, есть статья Генеральный прокурор США против Тимошенко, где говорится, что крупная сумма лежит в оффшорах. Когда МЗС будет заниматься этими вопросами? Когда закончат разговоры про русский язык, когда его узаконят? Нам бы очень хотелось, чтобы Виктор Федорович выполнил свое обещание, которое давал перед выборами, мы за это и голосовали. С уважением, Мирослава.

Елена Бондаренко: Прежде чем ответить на вопросы читателей «Главреда», хочу всех поприветствовать, пожелать хорошего настроения и приятного совместного времяпрепровождения.

Уважаемая Мирослава, мне очень понятны и близки Ваши переживания, оценки и взгляды на проблему «Тимошенко». Однако, ни я, ни Вы не являемся следователем, прокурором или судьей. Это – их задача и их полномочия решать дальнейшую судьбу данной госпожи. Я – противник наказаний по принципу «нравится – не нравится» или «свой-чужой». И как бы негативно мы не относились к своим политическим соперникам, жить по принципу «для друзей – все, для врагов – закон» нельзя. Когда выяснятся все подробности деятельности Ю.В.Т. во время ее премьерства, вот тогда и будет принято решение о ее дальнейшей судьбе.

Что касается вопроса о русском языке, для меня это очень близкая и больная тема. К сожалению, мы до сих пор убеждаем своих партнеров по большинству, «Блок Литвина», в необходимости принятия нового закона о языках, который уравнивает в правах украиноязычных и русскоязычных граждан Украины. Пока не будет достаточного количества голосов, мы этот закон в зал вносить не будем, дабы не «провалить» его. Нам важен результат, а не процесс.

Сергій Бадік: У 2005 році у Львові відключили ретранслятор на УКХ, який транслював другий державний радіоканал – Промінь. Два мільйони пятсот тисяч мешканців Львівської області не мають змоги слухати зараз цей канал по радіо на ультракоротких хвилях, хоча частота виділена для Променя, і є потужний радіопередавач, теж куплений за державні кошти. Чи виділять у бюджеті, прийнятому Верховною Радою, кошти, аби у цьому році відновити трансляцію Радіо Промінь у Львівській області? Скільки коштів треба для такої трансляції на 1 місяць, наприклад? З повагою, Сергій Бадік. Львів.

Елена Бондаренко: Шановний Сергію, дяка Богові, що у нас є такі небайдужі львів’яни. Питання професійне, тому і легко, і важко водночас відповідати на нього. Львів, на жаль, не єдине місто, де наразі є проблеми із радіотрансляцією Променя. Це – наслідок безвідповідальної політики останніх років стосовно національного радіо взагалі. Я навіть не дуже здивуюся, якщо дізнаюся, що частоти Променя у Львові вже не є частотами Променя. Більш ніж сто частот по всій країні за останні п’ять років були відібрані у національного радіо для того, щоб передати їх у користування іншим приватним радіостанціям. На жаль, це робив попередній склад Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, і дуже важко буде повернути у державну власність ці частоти. Хоча є прецедент із телечастотами. Нинішній склад Нацради це питання розглядав, але було прийнято рішення не чіпати рішення попереднього складу Нацради, бо це викличе хаос на радіо просторі.

Щодо коштів. Кошторис на кожен рік складає Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення, тому це запитання треба ставити відповідному повноважному органу. Тобто Вам прямою ходою до пана Плаксюка. Але це не означає, що ніяк не маю відреагувати. Після чату я обов’язково зв’яжуся з Юрієм Олександровичем, дізнаюся деталі щодо львівського Променя і навіть попрошу його не чекати від мене письмового звернення, але надати мені повну інформацію щодо того, як можна повернути львів’янам Промінь. І нехай мені ніхто не говорить, що він там нікому не потрібен. Ваше запитання – це яскравий доказ того, що ще й як потрібен.

Вопрос: Скажите, как Вы, такая молодая, достигли таких высот в иерархии Партии регионов? Талант, связи, деньги..? Откуда Вы и чьи Вы? Не стесняйтесь, мы, женщины взрослые, поймем.

Елена Бондаренко: Анониму. Спасибо за комплимент. Чем старше становишься, тем больше ценишь комплименты о молодости. Что касается всего остального, наверное, это – Ваши методы. В моем арсенале такие не присутствуют. Я имею в виду деньги и связи. А что касается таланта, наверное, пусть дают оценку люди.Откуда я – можно прочитать на сайте Лига в разделе «Досье». Там находится наиболее полная неофициальная биография. Если же лень это делать, то в двух словах: мама – медсестра, папа – шахтер, работаю с 19 лет, три высших образования, родственников ни со связями, ни со статусами у меня нет.

Виктор: Янукович на встрече с журналистами обещал показать Межигорье, затем передумал... Журналисты выставили пост на въезде в госрезиденцию с целью напомнить о себе – не реагирует. Как Вы считаете, первое лицо государства должно держать свое слово, и может ли общественность (в свете свободы слова и информации) получить, как в цивилизованных странах, публичные документальные данные о способах приобретения дорогостоящей государственной резиденции и 130 га заповедных монастырских угодий?

Елена Бондаренко: Виктор, Вы практически ответили на свой же вопрос. Общественность не только может, но и должна получить ответ на подобный вопрос. Янукович если обещал, должен выполнить обещание. Все очень просто.

Контакт: Свободой слова и информации в Украине озабочено европейское содружество – арест СБУ историка, профилактика ректоров вузов, блогеров, убийство журналиста Климентьева и прекращение МВД его поиска (в отличие от Гонгадзе), аресты членов Свободы, Тризуба, Майдана предпринимателей, политическое убежище Данилишну... В этой связи не кажется ли Вам, что Вы лично несете ответственность за нарушение демократических свобод в Украине, и не собираетесь ли Вы после оценок Евросоюза подать в отставку?

Елена Бондаренко: Анониму. В Вашем вопросе намешано всего – и объективного, и субъективного, и правды, и полуправды. Поэтому отвечать на него крайне сложно. Ну, к примеру, Вы говорите о том, что свободой слова в Украине озабочено европейское содружество, при этом не уточняете – кто конкретно. Если это «Репортеры без границ», то их оценка уже давно не является объективной. Более того, недавно украинский парламент принял очень продвинутый закон о доступе к публичной информации, и Европа рукоплещет.

Что касается журналиста Климентьева, мы не можем говорить об убийстве, пока, извините за такой цинизм реальности, но не будет найдено тело.

Данилишин. Политическое убежище, которое он получил в Чехии, на самом деле, если бы Вы поинтересовались, получил не только он, а и десятки других украинских граждан. Хочу задать Вам вопрос: Вы открывали сайт МИДа, смотрели статистику за прошлые годы? Так вот, в 2008 году Чехия предоставила политическое убежище более чем ста украинским гражданам, в 2009 году – таких было 15. И никто тогда не говорил о каких-то политических преследованиях. Более того, Данилишин в своем личном интервью KyivPostот 2 сентября 2010 года неоднократно подчеркивал, что его дело не имеет никакой политической привязки. Поэтому все разговоры о том, что Данилишин – это политика, это запущенный проворовавшимися экс-чиновниками высокого ранга медиа-вирус, цель которого попытаться избежать наказания за содеянное, одновременно рядясь в одежды оппозиционеров.

Вот еще одна интересная тема – Майдан предпринимателей. Также тема, в которой очень много манипуляций. К примеру, знаете ли Вы, что уголовное дело заведено не только по причине, как пишут в медиа, порчи гранита, а и за попытку перевернуть легковые автомобили, проезжавшие через Майдан во время митинга протеста. Это – раз. А два это то, что одни из самых активных организаторов этого Майдана – люди, имеющие различные сроки судимости. Один из них сидел в тюрьме неоднократно. Я понимаю, что это не причина их преследовать, потому что это – их прошлое. Но этот факт не должен быть скрыт от общественности, а медиа почему-то о нем умалчивают, по всей видимости, таким образом, пытаясь лепить из них образ невинных ангелов. Они – не ангелы, и крыльев у них нет. Да, у них есть право выражать протест, но это право не должно нарушать права других людей. Это и есть основной закон демократии. В общественных местах они должны вести себя подобающим образом и не только пользоваться своими правами, но и соблюдать свои обязанности.

Что касается ответственности. Безусловно, каждый из нас ее несет. У каждого она есть в большей или меньшей степени. И я – сторонник того, чтобы каждый отвечал за свои поступки и проступки. Занимался каждый своим делом. А что до отставки. Будет 2012 год, будут очередные парламентские выборы: избирателям решать – наделять меня мандатом или нет. Свою работу в парламенте и комитете я выполняю добросовестно. И как показатель этой добросовестности: принятый закон о доступе к публичной информации, который пылился в парламенте два с половиной года, а я и коллеги всего за полтора месяца довели его до ума и убедили весь парламент принять.

Константин Федорович: Не пора ли нынешней власти начинать паковать чемоданы?

Елена Бондаренко: Константин Федорович, а с чего бы это?

Одессит: Скажите, пожалуйста, как Партии регионов удалось подобрать комплект таких отвратительных женщин спикеров, как Герман, Богословская, Лукаш и другие? Неужели ваши политтехнологи не читают комменты к их спичам и не видят тот негатив, который они вызывают у читателей и зрителей?

Елена Бондаренко: Одесситу. Люди разные – вкусы разные. Вам они не нравятся. Есть люди, которым эти дамы импонируют. А что касается комментов, я Вам как профессор Преображенский доктору Борменталю посоветую: просто не читайте. Как правило, их пишут одни и те же люди. Да и вообще Интернет стал той площадкой, где пышным цветом расцвело такое явление как кибер-ненависть.

Николай Петрович: В Интернете многими изданиями распространена информация о совершении старшим сыном Анны Герман ДТП по его вине, в результате которого погибли три гражданина Украины... Также сообщается, что Герман, используя свое служебное положение, оказывает психологическое давление на журналистов за утечку этой информации. В этой связи просьба прокомментировать данный факт и провести параллель с делом Лозинского, на привлечении к уголовной ответственности которого так настаивала ПР.

Елена Бондаренко: Уважаемый Николай Петрович, если все, что Вы написали, это правда, тогда Николай Герман должен нести уголовную ответственность, а Анна Герман – уйти в отставку. Я слышала об этой информации, взятой из Интернета. Каких-то иных сведений, а тем более доказательств, у меня нет. Знаю, что представители нашей оппозиции обратились в правоохранительные органы за уточнением. Но, согласитесь, сейчас не то время, когда такие громкие трагические события можно скрыть как иголку в стоге сена. Ведь Лозинский, как ни пытался, но от правосудия не ушел.

Гримза: А скажіть, будь ласка, чи правда, що Ви – сестра Льовочкіна?

Елена Бондаренко: Уважаемая Грымза, я бы, наверное, очень хотела быть сестрой Левочкина, но не судьба – родители у нас разные. Да, действительно, сестра у него есть – это моя коллега по фракции – Юлия Левочкина, очень юморной человек, очень продвинутый и абсолютно европейский.

Рекомендация-пожелание: Госпожа Бондаренко, Ваша и Богословской линия поведения и манера держаться на публике – передача Савика Шустера вызывает у простых граждан негодование и возмущение... Как Вы, такая красивая и просвещенная, без убедительных аргументов и доводов берете на себя смелость начитывать солидным и уважаемым в государстве личностям нотации в качестве учительницы ученикам младших классов и владелицы последней истины. Ведите себя скромней, поверьте ситуация скоро измениться, и Вам, и членам Вашей семьи будет очень трудно трудоустроиться.

Елена Бондаренко: Это что – угроза? Вы знаете, у меня за плечами уже был 2005 год, когда моего мужа, одного из лучших специалистов областной государственной администрации, уволили просто за то, что он супруг пресс-секретаря Колесникова. Так что пугать – последнее дело. Уже пуганные воробьи.

Кома: Не нужно госпожу Елену равнять с Богословской - они геть разные! Мне нравится ум и энергия госпожи Бондаренко. Даже ежели бы она была родом из Росток. Хотя такое сравнение противоречит самой природе.

Елена Бондаренко: Спасибо большое, Кома, за поддержку! Работаем дальше.

Юлия: К сожалению, у Вас, Вашей власти, все плохо получается как в экономике, политике, так и в сфере порядочности, честности – кругом только грязь, ложь, нахрапистость. Пример – отсутствие действительных данных статистики об инфляции, цифрах эпидемпорога среди туберкулеза и ВИЧ и так далее.

Елена Бондаренко: Юлии. Я так понимаю, что это даже не вопрос, а упрек. Но необоснованный, поскольку всю необходимую «цифирь» Вы можете найти на сайтах Министерства финансов и министерства здравоохранения. Нужно только чуточку усердия и времени. Удачи!

Светлана: Помогаете ли Вы Зубанову и Толстоухому писать исторические оперы? За чьи деньги были премьеры в филармонии и опере? Какое у Вас хобби и давно ли?

Елена Бондаренко: Светлане. Честно говоря, я не в курсе, о каких исторических операх и премьерах Вы спрашиваете. Музыку действительно люблю – разную, но качественную. Фактически музыка и есть мое хобби. Также люблю копаться в земле и разводить на подоконнике всяческую зелень. Мои руки очень любят почему-то суккуленты, а вот пальмы – не выживают. Гордость моего позапрошлого года жизни – это зацветший старый кактус, который долгое время сидел себе бобылем, сидел и наконец-то выпустил длиннющую стрелу, которая на конце раскрылась нежным розовым цветком.

В.В.: Олено Анатоліївно, щоб трохи нейтралізувати отруту, вже виплеснуту тут, хочу особисто засвідчити Вашу ерудицію, компетентність і порядність, а також повну відповідність як справді демократичного керівника.

Елена Бондаренко: Шановний В.В., дякую за підтримку. А щодо отрути, не звертайте уваги. Це – дуже нещасні, закомплексовані особи, які не здатні вести навіть найпростішу розмову.

Порядочный человек: Тимошенко уступила на выборах неполных 3%, и то благодаря вашим чудовищным фальсификациям и помощи бывшего президента. Вакханалия безнаказанности продолжается: прогнули конституцию под себя, отменили выборы, убийцы на свободе, а вы таскаете по тюрьмам невиновных! Отвечать за это придется и вашим детям. Или вы, бывшие луганские голодранцы, им Гарвард готовите? Что надо иметь за душой, чтобы рейдерство называть реформами?

Елена Бондаренко: Порядочному человеку. Я так понимаю, это – крик души. Наболело. Поэтому в Вашем посте так много эмоций и так мало аргументов. Дискутировать с эмоциями – абсолютно бесперспективное дело. Поэтому желаю Вам успокоиться, привести мысли в порядок, и тогда Вы будете готовы к нормальному разговору. Удачи!

Константин: В свете свободы слова и информации прокомментируйте, пожалуйста, следующие озвученные в СМИ факты. Перечисление из бюджета 200 миллионов на фирму сына Азарова, 200 – сына Близнюка, 400 – фирму Клюева, нанесение Клюевым и Калетником ущерба государству в результате освобождения фирмы «Левеле» от уплаты НДС и акциза на ввоз ГСМ, выделение гаранту земли в Крыму Балаклава-Ласпи, покупка Януковичем сыну банка за 200 миллионов и инвестирование еще 100 миллионов, источники приобретения Януковичем Межигирья, работа Колесниковым на Евро через свою фирму «Альтком» без проведения тендеров, увеличение финансирования СК «Олимпийский» в 2 раза (таких дорогих стадионов нет в Европе) и попытка привлечь Данилишина за проведение тендеров с нарушениями, реабилитация ГПУ сына директора Укравтодора Демишкана, убившего человека. Если можно по каждому пункту. Это и будет подтверждением Вашей позиции о свободе слова и информации. Заранее благодарен. С уважением, Константин.

Елена Бондаренко: Константину. Что тут комментировать? Здесь нужна проверка всех фактов, и не Вами или мною, а правоохранительными структурами. Сейчас, по нынешнему отечественному законодательству, каждый гражданин Украины может обратиться и в КРУ, и в Прокуратуру, и в милицию с запросом о проверке данной информации на достоверность. И если она подтверждается, правоохранительные органы обязаны отреагировать в рамках своих полномочий.

Что касается свободы слова в данном случае, то какие у Вас претензии? У Вас что, есть какая-то информация, что кто-то давит, запрещает, угрожает авторам данных статей?

Николай Петрович: Сегодня телевидение в Украине стало хуже, чем во времена СССР: цензура блокирует программы, где Безулик, нет живых политических дискуссий. Сломали Шустера: вчера на ТВ не пригласил лидера оппозиции Тимошенко, закрывали рот адвокату Данилишина, Богословская как последняя не воспитанная хамка по понятиям закрывала всем рты, вела себя вызывающе, встала в позу бандитки с объездной и облаяла всех оппонентов, поклявшись в любви к ПР... Вопрос: почему Вы ввели цензуру, не боитесь ли Вы европейских санкций за нарушение прав человека и демократии в виде запрета лично Вашего въезда в Европу, ареста Ваших заграничных счетов, недвижимости за рубежом, так, как это сделал Евросоюз, в отношении российских чиновников причастных к убийству журналиста? Почему не расследуется дело об убийстве журналиста Климентьева? Своей политикой вы провоцируете в Украине противостояние!

Елена Бондаренко: Николаю Петровичу. Смотрите ответы выше. Эмоций много – аргументов мало. Более того, Вы проявили в некоторых моментах абсолютное незнание ситуации. Жаль.

Рута: В преддверии возможных социальных потрясений не планирует ли Ваш земляк Ахметов, владелец всего промышленного Донбасса и 24 миллиардов состояния, последовать примеру Била Гейтца и 46 миллиардеров США и передать половину своих активов в казну государства для снятия социальной напряженности. Что, на Ваш взгляд, как идеолога, движет богатыми людьми мира – чувство сострадания к ближнему, человеческое тщеславие, любовь к ближнему, чувство страха перед потрясениями и возможностью потерять все? Способны ли олигархи Украины, которых представляет ПР, пойти на такие шаги?

Елена Бондаренко: Уважаемая Рута, странная манера – задавать вопрос не по адресу. Все, что вы написали, ко мне не имеет ни малейшего отношения. Этот вопрос Ринату Леонидовичу Вы можете задать письменно и через Верховную Раду, и через электронный ящик сайта его благотворительного фонда. Удачи!

Селянин: Елена, не скучаешь ли за Макеевкой? Лучше ли первой в деревне, чем последней городе?

Елена Бондаренко: Селянину. Безумно скучаю. И действительно считаю, что лучше быть первым в деревне, чем вторым – в городе. Именно так звучит древнеримский афоризм. Но для того, чтобы стать первым в городе, все равно нужно побыть какое-то время вторым.

Интересующийся: Елена Анатольевна, какие, по Вашему мнению, основные достижения и прогрессивные положения в Законе о доступе к публичной информации? И, наоборот, над чем еще нужно много работать?

Елена Бондаренко: Интересующемуся. Основные достижения: кратчайшие пятидневные сроки обязательного ответа чиновника на запрос, значительное упрощение аккредитации журналистов, принуждение органов власти к обязательному обнародованию всех своих официальных решений, защита персональных (конфиденциальных) данных, уравнивание в правах зарубежных журналистов с отечественными, запрет классифицировать информацию о расходовании бюджетных денег как секретную и многое другое. Поскольку над законами №7321 и №2763 работала большая группа экспертов, юристов, ученых, журналистов, парламентариев и представителей общественных организаций, законы вышли добротными, и мой прогноз, что в ближайшее год-два вряд ли возникнет необходимость в них что-то поменять. Я и Андрей Шнвченко, авторы двух законопроектов, после принятия двух законов парламентом, читали редкие критические замечания по отношению к самой сути законов. Оба потом иронизировали, критика мелких огрехов закона никак не повлияла на те преимущества, которые закон дает обществу.

Я благодарю всех участников нашего чата. Спасибо вам за неравнодушие и ваше время, проведенное в дискуссии со мной. Большое спасибо сайту «Главред» за возможность общаться с Интернет-пользователями. И особая благодарность сотруднице сайта – Надежде. Она – самая грамотная журналистка из тех, с кем я сталкивалась при проведении чатов на наших украинских сайтах. Сейчас это большая редкость.