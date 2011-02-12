В Южном Судане в боях погибли 140 человек

В Южном Судане, по меньшей мере, 140 человек погибли в столкновениях военных с повстанцами; представители гуманитарной организации «Врачи без границ» сообщают об огромном притоке раненых.

В среду мятежники под предводительством генерала Атора устроили нападения на города Фангак и Дор. Сам генерал объясняет свои действия тем, что в апреле прошлого года в результате подтасовки результатов выборов он якобы лишился должности губернатора провинции Джонглий, сообщает Газета.ru.

Ранее сторонники Атора инициировали столкновения с армией Южного Судана в соседней провинции.

На состоявшемся в январе референдуме подавляющее большинство граждан высказались за независимость Южного Судана.