Регионал рассказал, почему чиновники ездят на автомобилях «Skoda»

Народный депутат от Партии регионов, представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко заявил, что при закупке автомобилей для чиновников Администрации президента и Государственного управления делами был проведен тендер, и в соотношении цена-качество был выбран автомобиль «Skoda». Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

Отвечая на вопрос, был ли проведен тендер при закупке автомобилей, Мирошниченко отметил: «Был обязательно». По его словам, любые закупки, особенно когда идет речь о бюджетных средствах, не могут проводиться без тендера.

В то же время он затруднился сказать, кто еще участвовал в тендере. «Я не был покупателем, но я вам говорю однозначно… соотношение цены и качества этих автомобилей является лучшим», - подчеркнул Мирошниченко.

Напомним, ранее в пресс-службе президента заявили, что чиновники Администрации Президента и Государственного управления делами отныне будут ездить на автомобилях экономкласса. Для этой цели уже закуплены автомобили «Skoda».