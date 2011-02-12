Вторая вертолетная площадка для Януковича будет стоить 2 миллиона

2,6 миллиона гривен государственных средств выделено на строительство вертолетной площадки для президента Виктора Януковича в Каневе. Об этом сообщил вице-спикер парламента Николай Томенко в Черкассах.

«Я думал, что в год 150-летия перезахоронения Шевченко в Украине власть будет финансировать духовные и образовательные программы, однако в совершенно официальном печатном органе «Вестнике госзакупок» увидел эту сумму денег, которые выделены конкретно на строительство площадки», - заявил он, сообщает Украинская правда.

«Причем строительство ведется как подготовка к Евро-2012, то есть для участия в тендерных процедурах достаточно одного исполнителя, а не трех», считает Томенко.

Отметим, строительство вертолетной площадки в Киеве на Парковой аллее обойдется государству в 60 миллионов гривен.