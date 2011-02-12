Алжир приготовится к выступлениям оппозиции

Власти Алжира стягивают в столицу государства значительные силы полиции, чтобы предотвратить марш протеста, который оппозиция намерена провести в субботу, 12 февраля. Как сообщил оппозиционный лидер Саид Сади, в город направлены дополнительно 10 тысяч полицейских, сообщает Lenta.ru.

В центре города Алжир, где планируется провести марш, дежурят тысячи сотрудников правоохранительных органов в защитном снаряжении.

Сади рассказал, что новоприбывшие полицейские присоединятся к 20 тысячам сотрудников правоохранительных органов, подавившим акцию протеста, которую оппозиция пыталась провести 22 января. Тогда в ходе столкновений демонстрантов с полицией были убиты пять человек, более 800 получили ранения.

По словам Сади, власти пытаются оцепить столицу, чтобы не позволить людям из регионов присоединиться к маршу; кроме того, остановлено движение поездов и другого общественного транспорта.