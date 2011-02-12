У Тимошенко считают, что Грищенко не читал ее статью

Министр иностранных дел Константин Грищенко не читал статью Юлии Тимошенко, на которую ответил публично. Такое мнение озвучил замглавы партии «Батькивщина» Григорий Немыря, сообщает УНИАН.

«Способ, которым министр иностранных дел отреагировал на статью Тимошенко, которая была обнародована, кстати, в нескольких ведущих европейских газетах, в частности, в газете Die Welt, свидетельствует о том, что это реакция человека, который, скорее всего, не читал эту статью», - сказал он.

Он отметил, что его коллеги из других европейских политических партий, с которыми он общался, в том числе в Брюсселе, восприняли эту статью Тимошенко как первую оценку украинским политиком ситуации в Северной Африке, а также как попытку анализа ситуации с помощью уроков, вынесенных из Оранжевой революции.

«Они обратили внимание, что направление и основные акценты статьи Тимошенко касались необходимости качественной публичной дискуссии, как предпосылки информированного политического выбора через электоральные механизмы, так и усиления структур гражданского общества, которые являются залогом подлинной стабильности», - сказал Немыря.



«Тот способ, непонятный для меня, который выбрал министр иностранных дел, еще раз подтверждает, что это попытка вести не дискуссию, а заниматься агитацией и пропагандой», - подчеркнул он.

Как известно, 10 февраля Грищенко в статье «Плохой совет Юлии Тимошенко» в газете Moscow Times ответил лидеру «Батькивщины».