В Харькове к приезду Януковича сгоняют с площади митингующих

Проведение публичных акций чернобыльцев на площади Свободы в Харькове, где они проводятся с 26 января и главным требованием которых является сохранение социальных льгот, будет приостановлено, сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации

Такое решение было принято вчера на расширенном заседании Координационного совета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, при участии общественных организаций ветеранов, инвалидов и детей войны. «Координационный совет принял решение обратиться ко всем общественным организациям чернобыльцев, воинов-интернационалистов, инвалидов, ветеранов, детей войны и других с просьбой поддержать это решение», - говорится в сообщении.

«Кроме того, Координационный совет будет считать проведение любых акций на площади Свободы до решения вопроса о недопущении изменений законодательства о социальных гарантиях исключительно политическими, не имеющими отношения к проблемам этих общественных организаций», - подчеркнули в пресс-службе ОГА.

В то же время участники митинга заявили, что чиновники из облгосадминистрации требуют прекратить акцию, которая длится уже семнадцатый день подряд, в связи с приездом 15 февраля в Харьков Президента Украины Виктора Януковича. Активисты отметили, что, невзирая на это, они намерены в день приезда главы государства также выйти на площадь Свободы со своими требованиями.

С 26 января в Харькове представители чернобыльских ветеранских организаций проводят митинг с требованием сохранить их социальные льготы. Участники акции требуют не принимать зарегистрированный 14 января в Верховной Раде законопроект №7562 «О гарантиях государства относительно выполнения решений суда», согласно с которым, по словам активистов, «урезаются льготы чернобыльцев, детей войны, ветеранов труда, ветеранов силовых структур и других».

Как известно, в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект, которым предлагается ограничить или упразднить социальные льготы для многих категорий населения. Так, планируется ограничить или упразднить льготы для шахтеров, врачей, учителей, ученых, ветеранов войны, инвалидов войны, чернобыльцев всех категорий, участников боевых действий, ветеранов труда и многих других категорий. В проекте предлагается не указывать в законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, а предлагается предусмотреть, что объем льгот будет определяться решениями правительства.

Президент Украины 15 февраля осуществит рабочую поездку в Харьковскую область. Янукович планирует посетить ОАО «Хартрон», где ознакомится с производством одного из ведущих отечественных предприятий ракетно-космической отрасли, а также проведет совещание с административно-хозяйственным активом области и пообщается с журналистами.