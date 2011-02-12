Мубарак отказался от власти в обмен на гарантии: его дворец в ОАЭ уже готов

Договоренность об уходе Хосни Мубарака с поста президента Египта была достигнута по итогам его встречи в Каире с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает УНИАН со ссылкой на осведомленные источники кувейтской газеты «Аль-Кабас».

По ее информации, в соответствии с достигнутым соглашением новые власти не станут преследовать Мубарака.

«Хосни Мубарак согласился с формулой ухода, в соответствии с которой он сначала направляется в Шарм-эш-Шейх, а оттуда в эмиратский город Аль-Айн», - пишет газета, отмечая, что при этом новые власти «отказываются от преследования» бывшего президента.

Визит шейха Абдаллы состоялся после телефонного разговора президента США Барака Обамы с наследным принцем эмирата Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом, а также межарабских консультаций, в которых участвовали Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива.

«Шейх Абдалла (глава МИД ОАЭ) сообщил Хосни Мубараку следующее: «Мы с тобой, но обстановка больше не терпит промедления. Нужно сохранить Египет и удержать события под контролем. Сейчас мы можем помочь в трех вещах: первое - провести переговоры для организации твоего положения и обеспечения международного прикрытия твоего выезда и твоей охраны. Второе - гарантировать отказ от юридического преследования тебя и твоей семьи. Третье - не допустить конфискации твоего имущества», - говорится в сообщении.

Шейх также сообщил Мубараку, что Эмираты «готовы принять его в уже подготовленном дворце в городе Аль-Айн».

По сведениям газеты, Мубарак после отказа от власти направился в Шарм-эш-Шейх, а оттуда может выехать прямо в ОАЭ или сначала на лечение в Германию.