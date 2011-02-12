«Украинских соколов» вновь выпустят в небо

В этом году в Воздушных силах Вооруженных сил Украины планируют привлечь к участию в параде войск по случаю Дня Независимости возобновленную пилотажную группу «Украинские соколы».

Об этом говорится в статье командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Онищенко, передает УНИАН.

«Сегодня, в соответствии с принятым решением Президентом Украины – Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины Виктором Януковичем, мы проводим целый комплекс мероприятий по возобновлению такой важной имиджевой составляющей, как пилотажная группа «Украинские соколы», - сообщил командующий.

По словам Онищенко, на сегодняшний день проведен комплекс работ по восстановлению исправности учебно-тренировочных самолетов Л-39, на которых будет проходить первичная подготовка пилотажной группы. После этого планируется возобновить исправность самолетов МиГ-29 и продолжить дальнейшую подготовку группы на боевых истребителях.

«Уже в этом году в параде войск на День Независимости примут участие лучшие военные летчики, вошедшие в возобновленную пилотажную группу «Украинские соколы». Сейчас продолжается их деятельность в рамках программы боевой подготовки для Воздушных сил Вооруженных сил Украины», - заявил Онищенко.

Он отметил, что военное руководство уверено, что в недалекой перспективе летчики этой группы своим мастерством будут способствовать улучшению имиджа и повышению престижа государства на международной арене.