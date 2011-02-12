Генсеки ООН и НАТО приветствовали уход Мубарака

Генсек ООН Пан Ги Мун уважает «трудное решение» президента Египта Хосни Мубарака.

«Я уважаю трудное решение Мубарака, которое было принято в более широких интересах египетского народа, - сказал Пан Ги Мун... - Голос египетского народа, в частности, молодежи, был услышан, и именно они определят будущее своей страны», - цитирует УНИАН слова главы ООН, который назвал сегодняшние события «историческим моментом».

В то же время генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также приветствовал решение об отставке.

«Я последовательно призывал к скорейшему, упорядоченному и мирному переходу к демократии, соблюдению законных чаяний народа Египта», - говорится в заявлении Расмуссена.

Генсек НАТО назвал Египет - крупнейшую по населению страну арабского мира - ценным партнером Североатлантического альянса в рамках Средиземноморского диалога и ключевой страной в регионе.

«Уверен, что Египет будет и впредь фактором стабильности и безопасности», - отметил Расмуссен.