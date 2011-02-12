Президент России надеется на скорейший возврат Египта к демократии

Президент РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на скорейшее восстановление демократических процессов в Египте посредством легитимных избирательных процедур.

«Россия надеется, что демократические процедуры в Египте будут восстановлены в полном объеме и для этого будут использованы все легитимные избирательные процедуры», - отмечается в заявлении главы государства, распространенном «Интерфаксом».

«Мы также считаем чрезвычайно важным, чтобы в Египте сохранялись межконфессиональный мир и согласие», - подчеркнул Медведев.