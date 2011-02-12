Египетская армия не намерена подменять гражданскую власть

Высший совет вооруженных сил Египта, принявший в пятницу на себя власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, заявил, что не собирается подменять собой гражданские власти.

«Высший совет вооруженных сил не является альтернативой той законной власти, которая устраивает египетский народ», - говорится в заявлении.

Совет также пообещал вскоре сделать ряд заявлений по управлению страной в ближайший период, передает УНИАН.

Сейчас военные снимают оцепление вокруг площади Тахрир в Каире. Там начали разбирать баррикады и снимать заграждения из колючей проволоки. Площадь Тахрир с 25 января была центром египетской революции.