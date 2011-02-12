Европарламент возмущен словами Януковича

Депутаты Европарламента возмущены заявлением Президента Виктора Януковича о том, что украинская оппозиция «наняла» некоторых европейских политиков.

Об этом заявил в эфире 5 канала лидер Народного Руха Украины Борис Тарасюк, передает «Украинская правда».

«Вчера я был в Брюсселе, участвовал в Политической Ассамблее ЕНП и общался с депутатами Европарламента, которых нынешняя власть обвиняет в том, что они якобы за деньги отстаивают позицию украинской оппозиции. Конечно, их это возмущает», - сказал он.

По его словам, это серьезное обвинение для европейских политиков, которые привыкли жить по верховенству права по законам.

«Это неприличная практика, к которой прибегла нынешняя украинская власть, обвиняя оппозицию и тех, кто обращает внимание на сворачивание демократии в Украине, вместо того, чтобы делать выводы и корректировать свою практику внутри страны, они прибегают к таким публичным оскорблениям в адрес оппозиции», - сказал Тарасюк.

По его мнению, «говорить, что оппозиция использует, по словам президента, «батраков» в ЕС, США - это неуважением к серьезным политиков, в частности комиссару ЕС Штефану Фюле, президенту Европарламента Ежи Бузеку и к другим».

Ранее Янукович обвинил оппозицию в распространении ложной информации о реакции Европы на события в Украине.

«Врут без совести, искажают факты, за наворованные деньги нанимают батраков в Европе, США и внутри страны... и дезориентируют весь мир и украинское общество», - отметил Президент.