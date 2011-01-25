«Под PRESSом»

25 января 2011, 17:27

Украинские журналисты не дают себя прессовать.

24 января в книжном магазине «Бабуин» открылась фотовыставка «Под PRESSом». Целью проекта, организованного общественной компанией «Новый Гражданин» в партнерстве с журналистским движением «Стоп цензуре!», книжным магазином-кофейней «Бабуин» при поддержке Представительства Фонда имени Гайнриха Белля в Украине, является вынесение на суд широкой общественности проблемы цензуры в Украине.

Ситуация, сложившаяся в современном украинском медиапространстве, оценивается большинством журналистов как неудовлетворительная. И пусть сегодня нет темников, и части тел представителей «четвертой власти» не находят в Таращанском лесу, но это не дает права говорить о том, что свобода слова в нашем государстве есть.

«Нам закрывают доступ к информации, игнорируют запросы, у нас нет возможности проверить достоверность данных», – говорит журналистка Леся Ганжа.

Нельзя не согласиться, что такие методы подавления свободы слова более гуманны, но факт остается фактом: цензура в Украине существует. К сожалению, всю серьезность этой проблемы понимают пока лишь работники СМИ, «Под PRESSом» – это попытка лидеров общественного мнения донести до общества всю опасность существования цензуры в государстве, объяснить, собственно, что такое «цензура» и каковы ее последствия для каждого из нас.

Идея выставки возникла во время встречи участников журналистского движения «Стоп цензуре!».

Стоит сказать, что это проект малобюдженый, если не сказать построенный на голом энтузиазме. «За спасибо» работали не только студенты-волонтеры, но и именитые журналисты и фотограф Саша Бойко, который, собственно, и оформил выставку. «Хорошего фотографа найти, по-видимому, слоднее, чем хорошего мужа», – шутит Аксения Курина, координатор проекта. Именно на ее плеи легли все организационные вопросы, которые она сама называет «приятными хлопотами».

На выставке представлено 21 фото. На каждом из них портрет журналиста и его высказывание о цензуре. Заявили о своем желании принять участие в проекте Сергей Андрушко, Юлия Банковая, Леся Ганжа, Илона Довгань, Вахтанг Кипиани, Андрей Куликов, Наталия Лигачева, Сергей Лещенко, Юрий Луканов, Игорь Луценко, Мустафа Найем, Мирослав Откович, Осман Пашаев, Виталий Портников, Виталий Сыч, Роман Скрипин, Ольга Сницарчук, Егор Соболев, Наталья Соколенко, Святослав Цеголко, Артем Шевченко. Следует отметить, что каждое высказывание - поистине адекватное объяснение для широкой общественности самого понятия цензуры, вот только форма объяснения – афористическая. Такие фразы как: «Демократия слепнет из-за цензуры. Слепая демократия порождает деспотов» Игоря Луценко или «Люди без свободы и без права знать – это овцы. Их постоянно стригут и когда-то все же зарежут» Артема Шевченко имеют все шансы стать народными, или хотя бы занять свое место в рейтинге «Любимые цитаты».

Организаторы «Под PRESSом» считают открытие выставки стартом для борьбы общества против цензуры.

Выставка будет проходить до 25 февраля, параллельно с 7 февраля стартует конкурс творческих работ на антицензурную тематику. И пусть такое мероприятие не может изменить ситуацию в украинском информационном пространстве резко и в корне, однако это своеобразный эмоциональный толчок для социума, определенная точка отсчета, с которой, будем надеяться, начнутся изменения.

Сергей Андрушко

Наталка Соколенко

Вахтанг Кипиани

Егор Соболев

Наталия Лигачева та Мустафа Найем

Лесь Подервянский и Мария Лебедева

Мустафа Найем и Сергей Лещенко 

Сергей Квит (слева)

Олег Рыбачук

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