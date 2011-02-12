Кабмин поручил готовиться к Дню Независимости

24 августа в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе и городах, где расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных Сил Украины, будет проведен парад войск в честь 20-й годовщины независимости Украины.

Соответствующий план мероприятий по подготовке и празднованию в 2011 году 20-й годовщины независимости Украины утвердило правительство, передает «Украинская правда».

24 августа также будет организовано торжественное возложение цветов к памятникам выдающихся деятелей украинского государства, борцам за независимость, воинам, павшим за свободу Украины, в Киеве, Симферополе, Севастополе, областных и районных центрах.

Также торжественное возложение цветов будет организовано к памятникам князю Владимиру Великому, гетьману Богдану Хмельницкому, Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому в Киеве.

Кроме того, состоятся торжественные мероприятия с участием представителей центральной и местной власти, депутатского и дипломатического корпуса, общественных и религиозных организаций, политических партий, украинской диаспоры, а также делегаций из областей.

Ожидается, что торжества по случаю 20-й годовщины независимости Украины завершатся праздничным салютом 20 артиллерийскими залпами в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, городах, где расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных Сил Украины, а также праздничными фейерверками в Симферополе и областных центрах.